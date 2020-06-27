В течение 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим тишины.

Неподалеку от Марьинки во время разминирования участка местности украинский сапер подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил осколочное проникающее ранение.

— Воина доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, — отметили в штабе.

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Кроме того вблизи Старогнатовки вследствие разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника.

— От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

За прошедшие сутки, 26 июня, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня и провели обстрелы вблизи 7 населенных пунктов.