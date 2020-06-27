18:49 -

В Волынской области ограничили время работы заведений общепита и развлекательной сферы до 22.00 из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Также власти решили обеспечить дополнительные единицы транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт в часы пиковой нагрузки.

— Ситуация складывается не самая лучшая, поэтому мы вынуждены ввести дополнительные карантинные меры. Кроме того, необходимо усилить и проверки на соблюдение карантинных требований, особенно это касается баз отдыха, которые, несмотря на запрет – работают, — отметил глава Волынской ОГА Юрий Погуляко.

Также с 22 июня 2020 года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия путем запрета:

— работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

— осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

— проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

— работы дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена деятельность учреждений общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).