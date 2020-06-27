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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 27 июня коронавирус обнаружили у 42 065  человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 948 случаев. 

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11:42 - 27 июня

Киев продолжает устанавливать антирекорды суточного прироста коронавируса. За последние сутки в столице Covid-19 заболело еще 142 человека.

Всего по состоянию на 27 июня 2020 года в городе 4 866 подтвержденных случаев.

Кто заболел за последние сутки:

  • 72 женщины — от 19 до 75 лет;
  • 60 мужчин — от 21 до 94 лет;
  • шесть девочек — от 9 до 16 лет;
  • четыре мальчика — от 2 до 15 лет.

16 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, остальные — на самоизоляции.

Лидирует по количеству новых больных Днепровский район города — 21 случай.

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Х
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11:41 - 27 июня

С 26 июня в Киевской области усилили карантин.

Что ограничили:

— сократили максимально допустимое количество человек на массовых мероприятиях до 10 при условии соблюдения эпидемиологических правил;

— сократили до 22.00 время работы кафе и ресторанов.

Усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:

— во время пассажирских перевозкок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

— на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

Усиление карантинных ограничений введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области.

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Х
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10:13 - 27 июня

За прошедшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 168 человек. В Киеве зафиксировано 140 случаев заражения, и это новый антирекорд (предыдущий был зафиксирован 26 июня — 115 новых инфицированных за сутки).

В Ровенской области за сутки обнаружили 111 зараженных, в Закарпатской — 93.

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Х
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09:58 - 27 июня

Коронавирус в Украине 27 июня подтвердили у 42 065 украинцев, новых случаев — 948.

За сутки умерло 24 человека, всего от осложнений коронавируса скончались 1 110 человек. Вылечились 402 украинца. Всего болезнь преодолели 18 701 пациент.

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Х
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23:30 - 26 июня

Минздрав Украины обновил список стран со сложной эпидситуацией и высоким уровнем распространения коронавируса.

По состоянию на 26 июня 2020 года в красную зону попало более 50 государств, среди которых США, соседние РФ и Беларусь.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в красную зону министерство отнесло и Украину, показатель — 50,6.

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Х
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20:04 - 26 июня

На одесском промрынке 7-й километр у семи работников обнаружили Covid-19.

— Мы ожидаем ухудшения эпидситуации на рынке 7-й километр, где за последнюю неделю зарегистрированы семь случаев заболевания, в том числе шесть — среди иностранцев, работающих на рынке, а живущих в Одессе, — сказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Промтоварный рынок (7-й километр) — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе.

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Х
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18:49 - 26 июня

В Волынской области ограничили время работы заведений общепита и развлекательной сферы до 22.00 из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Также власти решили обеспечить дополнительные единицы транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт в часы пиковой нагрузки.

— Ситуация складывается не самая лучшая, поэтому мы вынуждены ввести дополнительные карантинные меры. Кроме того, необходимо усилить и проверки на соблюдение карантинных требований, особенно это касается баз отдыха, которые, несмотря на запрет – работают, — отметил глава Волынской ОГА Юрий Погуляко.

Также с 22 июня 2020 года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия путем запрета:

— работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

— осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

— проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

— работы дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена деятельность учреждений общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

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Х
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18:36 - 26 июня

В Одесской области вспышки Covid-19 зафиксированы на предприятии по производству крабовых палочек и в психоневрологическом диспансере.

Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Он отметил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости в регионе вырос вдвое.

Всего в Одесском регионе по состоянию на утро 26 июня зарегистрированы 1 527 случаев Covid-19.

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Х
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17:04 - 26 июня

Еще три городские больницы во Львове получили право принимать пациентов с Covid-19:

  • Больница скорой медицинской помощи;
  • 4-я городская больница;
  • 5-я городская больница.

Всего таких медучреждений, подчиненных Львовскому городскому совету (вместе с 1-й и 8-й городскими больницами), уже пять.

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Х
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15:51 - 26 июня

Вирусологический отдел Львовской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы с 16 июня начал проводить тестирование биоматериала на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Для проведения исследований используются три помещения лаборатории, которые укомплектованы необходимым оборудованием для проведения исследований методом ПЦР.

К работе привлечены четыре ведущих врача ветеринарной медицины вирусологического отдела.

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