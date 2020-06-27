С 26 июня в Киевской области усилили карантин.
Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Загруженность коек в больницах сейчас составляет 21,33% при норме — менее 50%. Среднее количество ПЦР-тестирований — 39,68 при норме — более 24% на 100 тыс. населения. Коэффициент выявления случаев коронавируса составляет 6,5% при норме меньше 11%.
Динамика роста случаев Covid-19 сейчас 51,28% при норме не более 10%. Такая ситуация в области происходит уже более трех дней.
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Что ограничили:
— сократили максимально допустимое количество человек на массовых мероприятиях до 10 при условии соблюдения эпидемиологических правил;
— сократили до 22.00 время работы кафе и ресторанов.
Усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:
— во время пассажирских перевозкок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
— на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
Усиление карантинных ограничений введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области.
Статистика коронавируса в Украине на 27 июня немного упала в сравнении с предыдущим днем, но количество новых случаев коронавируса по-прежнему большое — 948 за сутки. Всего Covid-19 зафиксирован 42 065 человек.
По состоянию на 27 июня в Киевской области зафиксировано 2 469 случаев. За сутки прирост составил 50 новых пациентов.
Источник: Киевская ОГА