С 26 июня в Киевской области усилили карантин.

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Загруженность коек в больницах сейчас составляет 21,33% при норме — менее 50%. Среднее количество ПЦР-тестирований — 39,68 при норме — более 24% на 100 тыс. населения. Коэффициент выявления случаев коронавируса составляет 6,5% при норме меньше 11%.

Динамика роста случаев Covid-19 сейчас 51,28% при норме не более 10%. Такая ситуация в области происходит уже более трех дней.

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Что ограничили:

— сократили максимально допустимое количество человек на массовых мероприятиях до 10 при условии соблюдения эпидемиологических правил;

— сократили до 22.00 время работы кафе и ресторанов.

Усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:

— во время пассажирских перевозкок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

— на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

Усиление карантинных ограничений введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области.

Статистика коронавируса в Украине на 27 июня немного упала в сравнении с предыдущим днем, но количество новых случаев коронавируса по-прежнему большое — 948 за сутки. Всего Covid-19 зафиксирован 42 065 человек.

По состоянию на 27 июня в Киевской области зафиксировано 2 469 случаев. За сутки прирост составил 50 новых пациентов.

Источник: Киевская ОГА