Клиническая больница в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь пять из-за махинаций чиновников.

Согласно договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 млн грн бюджетных денег, на которые фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ, но по факту дошло только пять аппаратов.

Сотрудники СБУ установили, что во время госзакупок чиновники искусственно завысили стоимость ШВЛ на 20%.

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По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Правоохранители изъяли документы с доказательствами преступления.

Также медицинское оборудование проверят на соответствие сертификата.

По факту начато производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленников проверяют на причастность к созданию преступной схемы.











Пять аппаратов ИВЛ вместо 23: в Сумах чиновники лишили больницу оборудования / 3 фотографии

Даже во время пандемии коронавируса коррупция в Украине процветает. 5 июня Нацполиция разоблачила преступную схему присвоения бюджетных денег, которые выделяли на строительство амбулаторий.

Среди причастных были должностные лица одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур.

По результатам конкурсных торгов был заключен договор на общую сумму более 382 млн грн. Строительные работы должны были проводиться в Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях.

Чтобы присвоить деньги, в официальные документы по количеству привлеченных специалистов, количеству и качеству строительных материалов вносили недостоверные данные. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в документах распределяли между участниками схемы.