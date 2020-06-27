В 13 областях Украины могут усилить карантин. Решение относительно возвращения ограничений будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, критерии, по которым определяется ослабление карантина, превышены – это и увеличение количества новых случаев коронавируса и заполненность больниц.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Степанов отметил, что такая ситуация наблюдается в западных областях и в Киеве.

— Будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей и на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС будут принимать решения об усилении карантинных мер на территории того или иного региона, — сказал он.

Статистика коронавируса в Украине на 27 июня немного упала в сравнении с предыдущим днем, но количество новых случаев коронавируса по-прежнему большое — 948 за сутки. Всего Covid-19 зафиксирован 42 065 человек.

На прошлой неделе суточный прирост составлял не менее 900 человек.

Власти Украины считают, что рост количества больных связан с массовым несоблюдением условий адаптивного карантина.