В Украине вскоре может произойти значительный скачок количества больных коронавирусом.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом.

— Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели.

По словам Степанова, основная причина такого — пренебрежение правилами карантина. В частности, это касается сверхнормативной перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежения средствами индивидуальной защиты и несоблюдения социальной дистанции.

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Глава Минздрава отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных.

Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.

По состоянию на утро 27 июня коронавирус в Украине обнаружили у 42 065 человек, новых случаев за сутки — 948.

За сутки умерло 24 человека, всего — 1 110 человек. В то же время вылечились 402 украинца. Всего болезнь преодолели 18 701 пациент.