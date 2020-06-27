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Факты / Украина

В Донецкой области Covid-19 обнаружили у 8-месячного ребенка

За прошедшие сутки в Донецкой области заболевание коронавирусом подтвердили у 29 человек, включая 8-месячного ребенка.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

— +29 новых случаев Covid-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 26 июня: 3 — в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет), по одному — в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина), 24 — в Славянске (все – женщины. Четверо из них — медработницы), — написал Кириленко.

По его словам, все случаи в Константиновке и Славянске связаны с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

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25 июня в Донецкой области у 22 медицинских работников Славянской психиатрической больницы выявили коронавирус.

Коронавирус в Украине 

По состоянию на утро 27 июня коронавирус в Украине обнаружили у 42 065 украинцев, новых случаев 948.

За сутки умерло 24 человека, всего от осложнений коронавируса скончались 1 110 человек. Вылечились 402 украинца. Всего болезнь преодолели 18 701 пациент.

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