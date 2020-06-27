В Министерстве образования заметили полосатую змею

В разгар рабочего дня в Министерстве образования настоящий переполох, там заметили змею.

Она виляла хвостом на территории ведомства. Сотрудники сначала подумали, что это какой-то мираж, когда увидели во дворе огромную полосатую змею.

Откуда выползла змея и куда сбежала — чиновники не видели.

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Биолог-исследователь Оксана Мороз убеждает: бояться не стоит, потому что находка на территории министерства явно похожа на пресмыкающегося, который живет в террариуме столичного зоопарка. Это молочные или как их еще называют королевские змеи. И они — не ядовитые.

Природная среда этих змей — Южная Америка. Но неизвестно, как заокеанское животное оказалось во дворе министерства.

— Кто-то удерживал и эта змея просто убежала, а сейчас лето и она отползла от места содержания, — рассказывает ведущий биолог-исследователь отдела акватеррариума Киевского зоопарка Оксана Мороз.

Недавно жительница села Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом укус змеи верхней части левого бедра. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.