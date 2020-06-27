PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Министерстве образования заметили полосатую змею

В разгар рабочего дня в Министерстве образования настоящий переполох, там заметили змею.

Она виляла хвостом на территории ведомства. Сотрудники сначала подумали, что это какой-то мираж, когда увидели во дворе огромную полосатую змею.

Откуда выползла змея и куда сбежала — чиновники не видели.

Читайте: В Кривом Роге змея заползла в дом и спряталась под батареей

Биолог-исследователь Оксана Мороз убеждает: бояться не стоит, потому что находка на территории министерства явно похожа на пресмыкающегося, который живет в террариуме столичного зоопарка. Это молочные или как их еще называют королевские змеи. И они — не ядовитые.

Природная среда этих змей — Южная Америка. Но неизвестно, как заокеанское животное оказалось во дворе министерства.

— Кто-то удерживал и эта змея просто убежала, а сейчас лето и она отползла от места содержания, — рассказывает ведущий биолог-исследователь отдела акватеррариума Киевского зоопарка Оксана Мороз.

Недавно жительница села Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом укус змеи верхней части левого бедра. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Источник: Надзвичайні новини

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх