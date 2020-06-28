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Факты / Украина

917 за сутки: в Украине второй день подряд уменьшается количество больных Covid-19

По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали 42 982 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 917 человек.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 129 людей, за сутки — 19. Полностью излечился от коронавируса 18 701 пациент, 223 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%;
  • 18-29 лет — 11%;
  • 30-49 лет — 35%;
  • 50-69 лет — 37%;
  • 70+ лет — 9%.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области 173.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 25,24%;
  • Ивано-Франкиськ — 24,11%;
  • Киев — 19,62%;
  • Ужгород — 18,92%;
  • Ровно — 17,66%.

В Украине уже две недели фиксируют высокий суточный прирост больных, который составляет 800-900 инфицированных.

Статистика коронавируса в Украине 27 июня показала несколько меньший результат по сравнению с предыдущими днями. За сутки обнаружили 948 новых случаев, в целом количество заболевших составило 42 065.

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