По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали 42 982 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 917 человек.
В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 129 людей, за сутки — 19. Полностью излечился от коронавируса 18 701 пациент, 223 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%;
- 18-29 лет — 11%;
- 30-49 лет — 35%;
- 50-69 лет — 37%;
- 70+ лет — 9%.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области 173.
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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 25,24%;
- Ивано-Франкиськ — 24,11%;
- Киев — 19,62%;
- Ужгород — 18,92%;
- Ровно — 17,66%.
В Украине уже две недели фиксируют высокий суточный прирост больных, который составляет 800-900 инфицированных.
Статистика коронавируса в Украине 27 июня показала несколько меньший результат по сравнению с предыдущими днями. За сутки обнаружили 948 новых случаев, в целом количество заболевших составило 42 065.