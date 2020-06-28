Нужно ли носить маску на пляже — ответ Минздрава

Ношение защитной маски на пляже не обязательно, если есть возможность соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На пляже основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей, — сказал Степанов.

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Если есть толпа — лучше надеть маску или респиратор.

Как носить маску в жару

Во время температуры +30°С и летней влажности медицинские маски заменить хлопчатобумажными, с ними легче дышать.

Ее можно сшить из старой футболки или наволочки, говорит инфекционист Вадим Аристов. Не нужно покупать легкие синтетические маски — их основное назначение это защита от пыли, а не инфекции.

ВОЗ рекомендует носить маски в помещениях и в транспорте. Также обязательно одевать ее в местах скопления людей — независимо, если это здание или открытое пространство.