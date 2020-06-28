К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и еще 11 областей

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы 11 областей и город Киев.
В столице, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях заметный рост заболеваемости Covid-19. А в Волынской, Ровенской и Львовской областях превышает норму процент выявленных новых случаев.
Недостаточное количество тестирований среди населения проводят в Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.
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Закарпатской области не разрешает ослабить карантин превышенный показатель загруженности коек в больницах.
Поэтому сейчас ослабить карантин могут Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.
Чтобы остальным областям получить соответствующее разрешение, нужно:
- чтобы за последнюю неделю количество больных не превышала 12 на 100 тыс. населения;
- иметь 50% свободных коек в больницах;
- чтобы за последнюю неделю на коронавирус проверили более 12 человек на 100 тыс. населения.
В целом статистика коронавируса в Украине 28 июня свидетельствует об уменьшении количества больных. За сутки Covid-19 заболели 917 человек, общее число заболевших составляет 42 982.