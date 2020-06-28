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Факты / Украина / Общество

График работы Укрпочты на День Конституции — какие отделения работают

День Конституции Украины приходится на 28 июня — это воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник 29 июня.

Многие предприятия в связи с этим меняют график своей работы, Укрпочта не исключение.

Список отделений, работающих 28 июня:

  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
График работы Укрпочты на День Конституции — какие отделения работают / 2 фотографии

Читайте: График работы банков на День Конституции

Список отделений, которые работают 29 июня:

  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
График работы Укрпочты на День Конституции — какие отделения работают / 5 фотографий

День Конституции Украины

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

К слову, День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Источник: Укрпочта

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