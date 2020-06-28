Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020

День Конституции Украины приходится на 28 июня — это воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник 29 июня.
Многие предприятия в связи с этим меняют график своей работы, Укрпочта не исключение.
Список отделений, работающих 28 июня:
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Список отделений, которые работают 29 июня:
День Конституции Украины
День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.
К слову, День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.
Источник: Укрпочта