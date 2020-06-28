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Факты / Украина / Общество

Киев среди лидеров: где больше всего нарушают карантин

За последние дни больше всего нарушений карантина обнаружено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании президента Владимира Зеленского.

За последние двое суток правоохранители проверили более 6 200 заведений и составили 355 протоколов.

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Всего с начала карантина полиция составила 14 569 административных протоколов и открыла 176 уголовных производств.

Усиление карантина

Максим Степанов заявил, что в 13 областях Украины могут усилить карантин. Решение о возврате ограничений принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Поводом этому стало превышение критериев, по которым определяется ослабление карантина. Это и увеличение количества новых случаев коронавируса, и заполненность больниц.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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