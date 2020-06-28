Украинский дизайнер Анна Чибисова открывает бутики Maison d’Angelann по всему миру

В этом году была представлена летняя коллаборация брендов Maison d’Angelann во главе с Анной Чибисовой, Анжеликой Святаш и известной бизнес-леди Иреной Сопрано — Sol Angelann, которая получила название Bikini collection Sol Angelann.

— Новая коллекция поразила меня, я расплакалась, когда увидела первые фотографии. Это было настолько красиво, трогательно и утонченно, что создавая ее, я даже не мечтала о таком результате, — комментирует Анна Чибисова.

Летняя коллекция купальников была представлена во всех бутиках Maison d’Angelann, а также в новом корнере бренда в Абу-Даби. Коллекция вызвала ажиотаж среди поклонниц Maison d’Angelann и была разобрана в первый же день работы бутика.

История бренда Maison d’Angelann начинается с 2014 года, его создателями являются подруги детства Анна Чибисова и Анжелика Святаш. Недавно состоялось открытие бутика украинского бренда Maison d’Angelann в Абу-Даби с коллекциями летящих шелковых платьев и Bikini collection Sol Angelann.

В ближайшем будущем откроется еще один бутик одежды дизайнеров в модном районе Парижа. Пространство Boutique Holl украинский бренд будет делить с британским лейблом Дженни Пэкхем (Jenny Packham), в чьих платьях классической английской школы снималась Эмма Уотсон в Гарри Поттере, а также героиня фильма Казино Рояль про Джеймса Бонда.

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В планах Анны — прочное закрепление марки на американском и арабском рынках. Чибисова считает, что женщина не должна прятаться за бесформенными oversize-вещами. Долой скучные свитшоты и пиджаки, привет воланы, лоск, шик и пудровые цвета — так можно обозначить направление, в котором работают дизайнеры.

В вещи бренда Maison d’Angelann одеваются Екатерина Осадчая, Мария Ефросинина, Коко Роша, Хайди Клум, Ирина Шейк, Бейонсе, Оливия Палермо, Сара Джессика Паркер, Кейт Хадсон, Джессика Альба и другие звезды со всех уголков мира.

Анна Чибисова — очень популярный блогер в Instagram — у нее более полумиллиона подписчиков.

К слову, известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк столкнулась с большой порцией критики из-за фото с книгой о Владимире Путине.