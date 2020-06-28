Из-за дополнительных выходных на День Конституции в Одесскую область на отдых приехали десятки тысяч туристов.

Но председатель Одесской ОГА Максим Куцый напомнил, что в Украине до сих пор действует карантин, поэтому нужно соблюдать определенные требования.

— Если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше. Поэтому я еще раз призываю всех к сознательному поведению.

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Максим Куцый отметил, чтобы летний отдых оставил только приятные воспоминания, нужно:

носить маски и требовать этого у работников всех заведений;

чаще мыть руки;

держать социальную дистанцию ​​как на пляже, так и в магазинах и кафе;

сообщать полиции о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

За минувшие сутки в Одесской области коронавирусом заболели еще 34 человека. В целом зафиксирован 1 601 случай Covid-19. За неделю количество пациентов возросло на 365 человек.

Общая статистика коронавируса в Украине 28 июня свидетельствует об уменьшении количества больных. За сутки Covid-19 заболели 917 человек, общее число заболевших составляет 42 982.