В Варшаве (Польша) во время президентских выборов на избирательных участках образовались большие очереди. Людям приходилось стоять в очередях по полтора часа.
В результате чего этот фактор вместе с сильной жарой привел к тому, что несколько человек потеряли сознания. Один человек в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, но его не удалось спасти.
Читайте: В Польше выбирают президента — кто может возглавить страну
Выборы президента в Польше
Выборы президента проходят 28 июня. Ранее их уже переносили из-за пандемии коронавируса.
Явка на избирательные участки в Польше стала рекордной для страны — 47,89%. Лидирует в голосовании действующий президент Польши Анджей Дуда, а сразу за ним оппозиционер Рафал Тшасковский.
Источник: tvn24