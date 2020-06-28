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Факты / Украина

Выборы президента в Польше: на избирательном участке умер человек

В Варшаве (Польша) во время президентских выборов на избирательных участках образовались большие очереди. Людям приходилось стоять в очередях по полтора часа.

В результате чего этот фактор вместе с сильной жарой привел к тому, что несколько человек потеряли сознания. Один человек в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, но его не удалось спасти.

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Выборы президента в Польше

Выборы президента проходят 28 июня. Ранее их уже переносили из-за пандемии коронавируса.

Явка на избирательные участки в Польше стала рекордной для страны — 47,89%. Лидирует в голосовании действующий президент Польши Анджей Дуда, а сразу за ним оппозиционер Рафал Тшасковский.

Источник: tvn24

Фото: Dreamstime

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