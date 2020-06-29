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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 29 июня коронавирус обнаружили у 43 628 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 646 случаев.

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09:26 - 29 июня

По состоянию на 29 июня еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
  • 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
  • 3-летняя девочка.

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09:02 - 29 июня

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 646 человек.

За прошедшие сутки 19 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 129 жертвах коронавируса.

93 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии излечились от коронавируса 19 027 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

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15:41 - 28 июня

Из-за дополнительных выходных на День Конституции в Одесскую область на отдых приехали десятки тысяч туристов.

Но председатель Одесской ОГА Максим Куцый напомнил, что в Украине до сих пор действует карантин, поэтому нужно соблюдать определенные требования.

— Если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше. Поэтому я еще раз призываю всех к сознательному поведению.

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15:15 - 28 июня

За сутки сотрудники Госпотребслужбы проверили в Киеве 209 объектов на соблюдение карантинных мер.

По результатам проверки составлено семь протоколов. Штрафы должны заплатить четыре заведения общественного питания, два развлекательных заведения и один промышленный магазин.

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13:30 - 28 июня

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы 11 областей и город Киев.

В столице, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях заметный рост заболеваемости Covid-19. А в Волынской, Ровенской и Львовской областях превышает норму процент выявленных новых случаев.

Недостаточное количество тестирований среди населения проводят в Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.

Закарпатской области не разрешает ослабить карантин превышенный показатель загруженности коек в больницах.

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12:35 - 28 июня

По состоянию на 28 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом заболел 21 человек. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек.

В целом в ВСУ болеют 179 человек, всего за время пандемии выздоровели 310 пациентов. Умерли от коронавируса пятеро больных. На изоляции находятся 669 человек.

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12:32 - 28 июня

Ношение защитной маски на пляже не обязательно, если есть возможность соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На пляже основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей, — сказал Степанов.

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12:30 - 28 июня
Когда откроют детские лагеря в Украине

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Украине, которые фиксируют уже вторую неделю подряд, оздоровительные детские лагеря не будут открывать как минимум до 31 июля.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил, что оздоровительные лагеря — это большое скопление детей, приезжающих из разных регионов на отдых, а потом находящихся вместе определенный период времени. Поэтому существует большой риск заболеть Covid-19.

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10:58 - 28 июня
В Киеве резко уменьшилось количество больных Covid-19

В Киеве по состоянию на 28 июня коронавирусом заболели 69 человек, общее число заболевших составляет 4 935. По сравнению с 27 июня, когда за сутки зафиксировали 142 новых случая, количество больных резко уменьшилась.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, умерли — четверо. Всего коронавирус преодолели 1 547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе — 16. В Деснянском и
Оболонском — по 9 случаев.

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09:35 - 28 июня

Львовская область продолжает лидировать по количеству больных коронавирусом — за сутки здесь зафиксировали 173 новых случая. Общее количество заболевших составляет 5 177.

В целом выздоровел 731 человек, умерли 137.

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