Коронавирус в Киеве: еще 45 жителей столицы инфицированы

По состоянию на 29 июня еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
Заболели:
- 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
- 3-летняя девочка.
В больницы столицы госпитализировали шестерых больных. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки пятеро киевлян. В общем коронавирус победили 1 552 жителя столицы.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе — 10. В Днепровском — 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском — 5 случаев в каждом из районов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 646 человек.
За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.