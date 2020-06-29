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Факты / Украина

Коронавирус в Киеве: еще 45 жителей столицы инфицированы

По состоянию на 29 июня еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
  • 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
  • 3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали шестерых больных. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки пятеро киевлян. В общем коронавирус победили 1 552 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе — 10. В Днепровском — 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском — 5 случаев в каждом из районов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 646 человек.

За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.

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