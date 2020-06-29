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Факты / Украина

В Украине 646 человек заразились коронавирусом за сутки

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 646 человек.

За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.

93 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии излечились от коронавируса 19 027 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 1846 случаев;
  • Волынская область — 2312 случаев;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 481 случай;
  • Житомирская область — 1404 случая;
  • Закарпатская область — 2792 случая;
  • Запорожская область — 570 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2350 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • м. Киев — 4980 случаев;
  • Киевская область — 2546 случаев;
  • Львовская область — 5292 случая;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 442 случая;
  • Одесская область — 1632 случая;
  • Полтавская область — 312 случаев;
  • Ровенская область — 3638 случаев;
  • Сумская область — 296 случаев;
  • Тернопольская область — 1913 случаев;
  • Харьковская область — 2098 случаев;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 798 случаев;
  • Черновицкая область — 4745 случаев;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 535 случаев.

По состоянию на утро 29 июня поступило 753 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых случаев инфицирования в Украине. Вчера, 28 июня, отчитались о 917 случаев коронавируса в сутки.

Фото: Dreamstime

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