По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 646 человек.
За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.
93 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии излечились от коронавируса 19 027 человек.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 1846 случаев;
- Волынская область — 2312 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 481 случай;
- Житомирская область — 1404 случая;
- Закарпатская область — 2792 случая;
- Запорожская область — 570 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2350 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- м. Киев — 4980 случаев;
- Киевская область — 2546 случаев;
- Львовская область — 5292 случая;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 442 случая;
- Одесская область — 1632 случая;
- Полтавская область — 312 случаев;
- Ровенская область — 3638 случаев;
- Сумская область — 296 случаев;
- Тернопольская область — 1913 случаев;
- Харьковская область — 2098 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 798 случаев;
- Черновицкая область — 4745 случаев;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 535 случаев.
По состоянию на утро 29 июня поступило 753 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.
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26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых случаев инфицирования в Украине. Вчера, 28 июня, отчитались о 917 случаев коронавируса в сутки.