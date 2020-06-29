По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 646 человек.

За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.

93 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии излечились от коронавируса 19 027 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1846 случаев;

Волынская область — 2312 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2792 случая;

Запорожская область — 570 случаев;

Ивано-Франковская область — 2350 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

м. Киев — 4980 случаев;

Киевская область — 2546 случаев;

Львовская область — 5292 случая;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 442 случая;

Одесская область — 1632 случая;

Полтавская область — 312 случаев;

Ровенская область — 3638 случаев;

Сумская область — 296 случаев;

Тернопольская область — 1913 случаев;

Харьковская область — 2098 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 798 случаев;

Черновицкая область — 4745 случаев;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 535 случаев.

По состоянию на утро 29 июня поступило 753 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых случаев инфицирования в Украине. Вчера, 28 июня, отчитались о 917 случаев коронавируса в сутки.