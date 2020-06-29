В Украине фиксируют вдвое больше пневмоний, чем в мае — Степанов

Министерство здравоохранения в последнее время регистрирует 4 тыс. пневмоний в неделю, что почти вдвое больше, чем в начале мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и уточнил, что в начале последнего месяца весны регистрировалось 2 143 случая пневмонии в неделю.

Всплеск пневмоний в Украине наблюдается, в частности, из-за осложнений Covid-19, добавил глава ведомства.

— Сейчас мы тестируем все без исключения пневмонии, — заявил министр.

Степанов в очередной раз предупредил украинцев, что Covid-19 — серьезная болезнь, предотвратить которую можно, выполняя противоэпидемические правила — носить маску и дистанцироваться от людей на полтора метра.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 646 человек.

За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.