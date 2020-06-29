Коронавирус в Украине среди полицейских - статистика

С начала карантина в Украине коронавирус обнаружили у 605 полицейских.

Треть (214 пациентов) находится на лечении под наблюдением медиков, 65 из которых — в Киеве.

Об этом стало известно Фактам ICTV из собственных источников.

Среди всех инфицированных полностью вылечились от коронавируса 391 полицейский.

В течение карантина Нацполиция получила 97 680 сообщений о нарушении ограничительных мер.

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Всего было составлено 14 900 админпротоколов, 2 290 из них — за нарушение самоизоляции.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

В суд было направлено 14 700 протоколов, однако начатых уголовных производств насчитывается лишь 178.

В государственную казну в виде штрафов поступило почти 5,6 млн гривен.

Подразделения дознания

Начиная с 1 июля, в Украине заработают подразделения дознания, которые будут заниматься досудебным расследованием уголовных преступлений в форме дознания.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, численность штата такого подразделения составит 3 700 человек.

Подразделение дознания заниматься делами о кражах, причинении легких телесных повреждений, мошенничестве, незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта и прочее.