Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня. На ВНО 2020 по этому предмету зарегистрировались почти 370 тыс. выпускников.

Условия для его проведения созданы в 24 970 аудиториях на 1522 пунктах тестирования.

Участников внешнего независимого оценивания будут пропускать в аудитории с 9.50 до 10.50.

В УЦОКО уверяют, что часа достаточно, чтобы все участники прошли идентификацию и проверку температуры тела.

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Поэтому просят приходить именно в промежуток времени, указанный в приглашении, соблюдать безопасную дистанцию ​​и быть в медицинских масках.

ВНО 2020

Внешнее независимое оценивание в 2020 году началось 25 июня тестом по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии. В этом году ВНО особенное — с масками, дистанцией и антисептиками.

Первые результаты будут до 17 июля — это тесты по математике и физике. Украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки и биология — до 25 июля. Выпускники школ, писавшие тесты по химии и географии, узнают количество набранных баллов до 29 июля.

Источник: УЦОЯО