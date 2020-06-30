57 новых случаев за сутки: в Киеве растет количество больных Covid-19

По состоянию на утро 30 июня в Киеве коронавирус зафиксировали еще у 57 жителей, среди них шесть медиков. На сегодня в столице уже 5 037 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Заболели:
- 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
- 32 мужчины от 20 до 67 лет;
- восьмилетний мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
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За последние сутки выздоровели 11 пациентов. В общем вирус в Киеве преодолели 1563 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Шевченковском — 16, в Деснянском районе — 10 случаев.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Киева. В больницы столицы госпитализировали шестерых больных. 29 июня выздоровели пятеро киевлян.
В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. Всего 19 115 человек уже выздоровели.