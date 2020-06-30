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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дорожает: курс валют на 30 июня

На вторник 30 июня Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,965.

Евро регулятор зафиксировал на уровне 29,95. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют в Украине на 30.06:

  • $1 – 26,96 грн;
  • €1 – 29,95 грн;
  • 1 польский злотый — 6,7 грн;
  • 10 российских рублей — 3,85 грн.

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Прогноз для валютного рынка

Из-за сложной экономической ситуации в Украине курс гривны к доллару не будет стабильным.

В госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Это министр финансов Сергей Марченко называет “реалистично оптимистичным”. Однако уже осенью курс валют может вырасти.

Летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ с небольшими колебаниями.

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