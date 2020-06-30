На вторник 30 июня Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,965.
Евро регулятор зафиксировал на уровне 29,95. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс валют в Украине на 30.06:
- $1 – 26,96 грн;
- €1 – 29,95 грн;
- 1 польский злотый — 6,7 грн;
- 10 российских рублей — 3,85 грн.
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Прогноз для валютного рынка
Из-за сложной экономической ситуации в Украине курс гривны к доллару не будет стабильным.
В госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Это министр финансов Сергей Марченко называет “реалистично оптимистичным”. Однако уже осенью курс валют может вырасти.
Летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ с небольшими колебаниями.