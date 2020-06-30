30 июня 2020 года в Киеве выявили 5 037 случаев коронавируса.

За последние сутки — 57 человек заболели Covid-19.

Заболели:

24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;

32 мужчины от 20 до 67 лет;

восьмилетний мальчик.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Шевченковском — 16, в Деснянском районе — 10 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 575 больных;

Шевченковский район — 415 больных;

Соломенский район — 466 больных;

Днепровский район — 553 больных;

Святошинский район — 424 больных;

Деснянский район — 607 больных;

Подольский район — 347 больных;

Голосеевский район — 378 больных;

Оболонский район — 452 больных;

Дарницкий район — 820 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.

Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.