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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

30 июня 2020 года в Киеве выявили 5 037 случаев коронавируса.

За последние сутки — 57 человек заболели Covid-19.

Заболели:

  • 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
  • 32 мужчины от 20 до 67 лет;
  • восьмилетний мальчик.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Шевченковском — 16, в Деснянском районе — 10 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 575 больных;
  • Шевченковский район — 415 больных;
  • Соломенский район — 466 больных;
  • Днепровский район — 553 больных;
  • Святошинский район — 424 больных;
  • Деснянский район — 607 больных;
  • Подольский район — 347 больных;
  • Голосеевский район — 378 больных;
  • Оболонский район — 452 больных;
  • Дарницкий район — 820 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.

Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.

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