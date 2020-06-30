30 июня 2020 года в Киеве выявили 5 037 случаев коронавируса.
За последние сутки — 57 человек заболели Covid-19.
Заболели:
- 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
- 32 мужчины от 20 до 67 лет;
- восьмилетний мальчик.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Шевченковском — 16, в Деснянском районе — 10 случаев.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 575 больных;
- Шевченковский район — 415 больных;
- Соломенский район — 466 больных;
- Днепровский район — 553 больных;
- Святошинский район — 424 больных;
- Деснянский район — 607 больных;
- Подольский район — 347 больных;
- Голосеевский район — 378 больных;
- Оболонский район — 452 больных;
- Дарницкий район — 820 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.
Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.
На лечении находятся 24 060 пациентов.