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Факты / Украина / Общество

МОН открыло горячие линии по вступительной кампании 2020

На все вопросы по Поступлению 2020 абитуриенты могут получить ответы, позвонив на горячую линию Министерства образования и науки, открывшуюся 30 июня. Она будет работать до 15 сентября.

По всем проблемам вступительной кампании, которая стартует 1 августа, можно также обратиться в общественную приемную МОН.

Здесь должны ответить на вопросы относительно регистрации электронных кабинетов, подачи заявлений, сертификатов ВНО, льгот для поступления и т. п.

Телефонные линии работают для каждой категории вопросов Поступления 2020:

  • МОН – 0 800 50 45 70 (бесплатно);
  • Правительственный контактный центр — 1545;
  • Для поступающих с временно оккупированных территорий – 0 800 50 44 25;
  • ГП Инфоресурс (работа электронных кабинетов и подача электронных заявлений): +38 (044) 290 18 13, +38 (095) 281 13 54, +38 (067) 551 24 74, +38 (093) 342 38 63;
  • Все, что касается документов о полном общем среднем образовании: +38 (044) 481 47 67;
  • По сертификатам ВНО: +38 (044) 486 09 62;
  • Вступление в учреждения профессионального образования: +38 (044) 287 89 14;
  • Нарушение прав на вступление в учреждения образования: +38 (044) 236 33 58, +38 (044) 236 34 31.

Общественная приемная будет работать в помещении МОН на бульваре Шевченко, 16, кабинет 401.

График работы: понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Вступ 2020

Фото: МОН

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Поступление 2020

Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 августа.

Для тех, кто поступает по результатам ВНО, прием заявлений и документов продлится с 13 до 22 августа.

До 16 августа — для тех, кто сдает вступительные экзамены в вузах.

Творческие конкурсы и экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 до 12 августа.

Зачисление на бюджет — не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа.

Фото: УЦОЯО

Источник: Минобразования

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