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Факты / Украина / Общество

Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует увеличение новых случаев заболевания коронавирусом после длительных выходных ко Дню Конституции Украины.

Глава Минздрава прокомментировал на брифинге автомобильные пробки на трассе Киев-Одесса, которые возникли из-за большого количества людей.

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Он отметил, что сейчас граждане Украины пренебрегают рекомендациями Минздрава относительно правил поведения во время пандемии коронавируса. В частности, ночные клубы и пляжи Одессы работают без соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности, что приведет к увеличению количества больных Covid-19 в Украине.

— Неиспользование масок, полное несоблюдение социальной дистанции, неиспользование антисептиков — все это приводит к повышению уровня заболеваемости коронавирус, — сказал министр.

На выходных ради отдыха в Одессе людям пришлось простоять до шести часов в длинных пробках на трассе.

На одесских пляжах, в ресторанах и ночных клубах, остановках общественного транспорта зафиксировали очень большое количество украинцев, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

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