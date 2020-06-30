Карантин в Украине: что проходит 30 июня (КАРТА)

111-й день карантина начался с информации о росте количества случаев коронавируса. За сутки зарегистрировали 706 новых больных. Неутешительные новости сообщил глава Минздрава Максим Степанов — прогнозирует увеличение новых случаев Covid-19 из-за трех дней выходных, которые украинцы массово проводили у моря.

Всего в Украине 44 334 случаи Covid-19. Завремя пандемии умерли 1 159 человек, 12 — за последние сутки.

Среди лидеров антирейтинга — Львовская, Черновицкая область и столица.

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Коронавирус в Киеве

30 июня в столице 57 жителей заболели, среди них шесть медиков.

Сейчас здесь 5 037 подтвержденных случаев Covid-19. В больницах 14 людей, остальные на самоизоляции дома. Среди заболевших 8-летний мальчик.

Карантин в Украине

Из-за массовых гуляний на День Конституции, в Одессе и других южных городах, возможен новый всплеск коронавируса. Пляжные клубы и рестораны там не соблюдали карантин, говорят в Минздраве.

О второй волне Covid-19 также заявил президент Владимир Зеленский. Он обеспокоен динамикой распространения инфекции в некоторых областях.

Вакцинация от коронавируса

Украина присоединится к Стратегии ЕС в сфере вакцинации против коронавируса, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В то же время почти 50% украинцев не хотят делать вакцинацию от Covid-19.

Карантин в ООС

29 жителей оккупированного Донбасса отправили на принудительную обсервацию. Они попытались пересечь линию разграничения без мобильного приложения Дия. Дома. Теперь они пробудут 14 дней в медучреждении под наблюдением медиков.

Приложение должен устанавливать люди, которые вернулись с оккупированных территорий или стран, входящих в ”красную зону” МИДа. Оно отслеживает в режиме реального времени, где находится человек.