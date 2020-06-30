Елена Зеленская выздоравливает от Covid-19, но еще нуждается в терапии — ОП

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от Covid-19 в стационарном отделении киевской больницы.

Из-за коронавируса у первой леди развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, сообщили в Офисе президента.

— Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

Об инфицировании коронавирусом Зеленская сообщила 12 июня.

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Сколько нардепов переболели коронавирусом

В Верховной Раде коронавирусом переболели 15-17 народных депутатов.

Такие цифры 23 июня назвал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Тогда же он сообщил, что еще два народных избранника находятся на лечении.