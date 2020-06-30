Россия запустила движение грузовых поездов по Керченскому мосту

Россия запустила грузовые перевозки по Керченскому мосту с оккупированным Крымом.
Первыми отправились два грузовых поезда так называемых Крымских железных дорог. Они отправились навстречу друг другу со стороны материка и полуострова.
С 1 сентября заработает железнодорожная станция Керчь-Южная, сообщили в оккупационной администрации.
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Керченский мост
Украина осудила еще в 2016 году строительство так называемого Крымского моста через Керченский пролив с аннексирована Крымом. Назвали это грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также это нарушение норм международного права.
Состоит из автодорожного и железнодорожного путепроводов. Автомобильную часть открыли 15 мая 2018, железнодорожный — в прошлом году 25 декабря для пассажирского транспорта.
Специалисты утверждают, что мост нужен в первую очередь, для обслуживания военных объектов РФ в Крыму.