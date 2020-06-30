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Факты / Украина

Надеемся, обойдет: Зеленский приказал готовится ко второй волне Covid-19

С учетом складывающейся ситуации с распространением коронавируса в Украине, необходимо быть готовыми ко второй волне эпидемии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабинета министров.

Глава государства высказал обеспокоенность динамикой распространения коронавируса в некоторых областях.

— На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой нужно готовиться ко второй волне, — сказал Зеленский.

Президенту доложили, что правительство уже работает над подготовкой больниц ко второй волне эпидемии.

Сейчас медучреждения могут принять почти 30 тыс. больных, аппараты ИВЛ также есть в достаточном количестве.

В Кабмине отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

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Статистика коронавируса в Украине на 30 июня

В Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. Всего 19 115 человек уже выздоровели.

За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.

 

Источник: Офис президента

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