Станции метро Житомирская, Харьковская и Арсенальная в Киеве закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Минирование метро в Киеве

Звонки о минировании метро Киеве происходят очень часто. Один из последних случаев произошел 19 июня.

Тогда станцию метро Площадь Льва Толстого закрывали на вход и выход. После проверки правоохранителями станция возобновила работу.

Читайте: Хаотические требования и переговоры с психологом — что известно о “минере” моста Метро

За два дня до этого, 16 июня, правоохранители искали в метро мужчину, который сначала угрожал порезать себя ножом, а потом спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Из-за этого на станции Берестейская работники метро перекрывали движение поездов на всей красной линии подземки.

Мужчину задержали через полчаса. У него было ранен живота.

Также резонансный случай минирования моста Метро в Киеве произошел 1 июня. Тогда правоохранители перекрыли мост, движение транспорта и остановили работу красной линии метро.

Так называемый минер находился на мосту с большим пакетом, из которого тянулся провод. Он требовал срочной встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Полиция задержала мужчину. Оказалось, что у него не было взрывчатки, а в пакете была обычная земля. Позже стало известно, что мужчина имеет проблемы с психикой.

3 июня “минера” моста Метро Виталия Ткаленко на два месяца отправили за решетку с правом внесения залога 315 тыс. грн.