Карантин во Львовской области продлили до 7 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Число новых больных в регионе ежедневно увеличивается на 150-240 человек, а процент загруженности больниц приближается к критической отметке и сейчас составляет 44,4% от общего количества при норме менее 50%.

Кроме того, состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии.

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Средняя количество тестирований, проведенных методом ПЦР и иммуноферментного анализа, в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения при норме более 24.

Также превышает норму коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Он составляет 19% при норме меньше, чем 11%. Высокий и показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19, который составляет 24,9% при норме меньше, чем 11%.

Учитывая такую ​​ситуацию, на период карантина выделят дополнительный транспорт для уменьшения нагрузки в часы пик.

Статистика коронавируса в Украине 30 июня свидетельствует об увеличении количества больных. За сутки зафиксировали 706 новых случаев, общее количество составляет 44 334.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области — 143.

Источник: Львовская ОГА