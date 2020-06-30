Украина хочет присоединиться к Стратегии ЄС в сфере вакцинации против коронавируса.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Мы сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС, где есть блок, который касается международного сотрудничества, — сообщила вице-премьер-министр.

Также она отметила, что на этой неделе будет подробно обсуждаться с Еврокомиссией присоединение Украины к Стратегии.

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Кроме того, Украина проводит консультации с компаниями, которым было бы интересно участвовать или которые могли бы участвовать в процессе разработки вакцины.

Стефанишина отметила, что в Украине недостаточно мощностей для самостоятельно разработки вакцины от коронавируса, но есть хороший фармацевтический бизнес, который может помочь в создании препарата.

Вакцина от коронавируса

По данным группы Рубикон, почти 50% украинцев не хотят делать вакцинацию от Covid-19.

В начале июня количество граждан Украины, которые боятся заболеть коронавирусом, по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — до 21% с 40%.

Воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса хотят 41% украинцев, не совершали бы никакой вакцинации — 49% респондентов.