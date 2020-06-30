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Факты / Украина

В Украине количество новых случаев Covid-19 снова выросло — 706 за сутки

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В Киеве за минувшие сутки заразились еще 57 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, Шевченковском — 16, Деснянском районе -10 случаев.

  • Винницкая область — 1 864 случая;
  • Волынская область — 2 368 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 087 случаев;
  • Донецкая область — 482 случая;
  • Житомирская область — 1 404 случая;
  • Закарпатская область — 2 889 случаев;
  • Запорожская область — 572 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2 395 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • г. Киев — 5 037 случаев;
  • Киевская область — 2 585 случаев;
  • Львовская область — 5 435 случаев;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 444 случая;
  • Одесская область — 1 698 случаев;
  • Полтавская область — 314 случаев;
  • Ровенская область — 3 712 случаев;
  • Сумская область — 297 случаев;
  • Тернопольская область — 1919 случаев;
  • Харьковская область — 2134 случая;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 803 случая;
  • Черновицкая область — 4 801 случай;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 536 случаев.

По состоянию на 29 июня коронавирус в Украине было зафиксировано у 43 628 человек, в том числе у 646 — за сутки.

За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. Всего уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.

19 027 человек вылечились от недуга. Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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