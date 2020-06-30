В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.
На лечении находятся 24 060 пациентов.
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В Киеве за минувшие сутки заразились еще 57 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, Шевченковском — 16, Деснянском районе -10 случаев.
- Винницкая область — 1 864 случая;
- Волынская область — 2 368 случаев;
- Днепропетровская область — 1 087 случаев;
- Донецкая область — 482 случая;
- Житомирская область — 1 404 случая;
- Закарпатская область — 2 889 случаев;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2 395 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- г. Киев — 5 037 случаев;
- Киевская область — 2 585 случаев;
- Львовская область — 5 435 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 444 случая;
- Одесская область — 1 698 случаев;
- Полтавская область — 314 случаев;
- Ровенская область — 3 712 случаев;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1919 случаев;
- Харьковская область — 2134 случая;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 803 случая;
- Черновицкая область — 4 801 случай;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 536 случаев.
По состоянию на 29 июня коронавирус в Украине было зафиксировано у 43 628 человек, в том числе у 646 — за сутки.
За прошедшие сутки 18 человек умерли от осложнений Covid-19. Всего уже известно о 1 147 жертвах коронавируса.
19 027 человек вылечились от недуга. Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин