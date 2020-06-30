Изменения с 1 июля: рост соцвыплат и судимость для пьяных водителей

С 1 июля 2020 года в Украине будет повышен прожиточный минимум, в связи с чем вырастут суммы социальных пособий.
Также со второго месяца лета усилят ответственность для пьяных водителей.
Что изменится в Украине с 1 июля 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.
Карантин
Со 2 июля в Украине заработают кинотеатры. Главным условием разрешения открытия кинотеатров является заполненность залов не более, чем на 50%.
С 1 июля в Киеве после карантинной паузы откроются первые три библиотеки — Публичная библиотека имени Леси Украинский для взрослых, Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей, Городская специализированная молодежная библиотека Молодая гвардия.
Социальные выплаты
В Украине с 1 июля вырастет прожиточный минимум. Общий показатель на одного человека вырастет на 91 грн до 2 118 грн.
- Для детей до 6 лет – 1 859 грн;
- Для детей от 6 до 18 лет – 2 318 грн;
- Для трудоспособных лиц – 2 197 грн;
- Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 грн.
В связи с установлением нового прожиточного минимума в Украине вырастут суммы социальных пособий.
Для одиноких родителей
- На детей до 6 лет — до 1 859 грн;
- На детей от 6 лет до 18 лет — до 2 318 грн.
Помощь на детей, в отношении которых установлена опека или попечительство
- Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 4 647,5 грн;
- Для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля – 5 795 грн.
Для детей с инвалидностью
- До 6 лет – 6 226,5 грн;
- От 6 до 18 лет – 7 763 грн.
Алименты
- Для детей до 6 лет — не менее 929,5 грн;
- Для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 159 грн.
Пособие по безработице
Максимальный размер пособия по безработице в июле 2020 года составит 8 788.
Декретные неработающим
- 126 календарных дней отпуска – 2 307 грн;
- 140 календарных дней отпуска – 2 563 грн;
- 180 календарных дней отпуска – 3 295 грн.
Помощь одиноким матерям
- До 6 лет – 1 859 грн;
- От 6 до 18 лет – 2 318 грн;
- От 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) – 2 197 грн.
Пенсии
С 1 июля 2020 вырастет минимальная пенсия и составит 1 712 грн — на 74 грн больше, чем раньше.
Кроме того, с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля — 17,12 грн).
Коммунальные платежи
Украинцы с 1 июля смогут свободно выбирать поставщика газа. Потребитель сможет в несколько кликов сменить поставщика, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.
Правила дорожного движения
С 1 июля в Украине поднимут штрафы и усилят ответственность для пьяных водителей.
Вождение в нетрезвом состоянии будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение. Водитель, в крови которого обнаружат запрещенное количество алкоголя, получит судимость даже в том случае, если за правонарушения его задержат впервые.
Кроме того, водительское удостоверение будут забирать даже после первого правонарушения.
Также вырастут штрафы для водителей, которых поймают за рулем пьяными.
- При первом нарушении — от 17 тыс. до 34 тыс. грн плюс лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;
- При повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.
С первого июля системы автоматической фиксации нарушений начнут контролировать не только превышение скорости, но и другие нарушения — проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе общественного транспорта.
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Образование
1 июля состоится ЕВИ для поступающих в магистратуру. 1 июля более 100 тыс. поступающих на обучение в магистратуру будут проходить единственный вступительный экзамен по иностранному языку.
С первого дня второго месяца лета заработает механизм возврата средств для тех участников пробного ВНО 2020 года, которые зарегистрировались на тестирование, но не смогли его пройти из-за отмены традиционного формата после вспышки коронавируса.
Финансы
Приватбанк с 1 июля запустит ипотеку под 9,99% годовых. Приватбанк начинает кредитовать в рамках госпрограммы Доступное жилье под 10% — процентная ставка по кредитам на жилье составит 9,99% годовых.
Ломбарды начнут обменивать валюту. Согласно закону о “сплите”, который вступает в силу уже с 1 июля, ломбардам, которые имеют минимальный капитал 500 тыс. грн, позволят обменивать валюту.
Транспорт
С 1 июля возобновится кольцевое движение городской електрички.
- В утренний час пик — в основном в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница);
- В вечерний час пик — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).
В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения.
Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.
Полиция
В Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания. В Украине вступает в силу закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.
Другие изменения
- С 1 июля стартует тестовый этап введения украинского е-резидентства. Проект Министерства цифровой трансформации упрощает ведение бизнеса в Украине для иностранцев.
- Со второго месяца лета можно изменить свой избирательный адрес. Это нужно тем, кто прописан в одном городе, а проживает — в другом.
Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.