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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 1 июля коронавирус обнаружили у 44 998 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 664 случая.

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20:21 - 01 июля

Евросоюз опубликовал список стран по которым предлагается снять ограничения на путешествия. Украина не попала в этот список.

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18:54 - 01 июля

Карантин в Киеве решили усилить согласно решению столичной власти с 1 июля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что ограничили:

— время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, включая кинотеатры, до 22.00

— проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22.00.

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18:52 - 01 июля

Карантин во Львове усилили с 1 июля.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усиление ограничений коснулось заведений общественного питания. Им разрешили работать до 22.00.

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18:51 - 01 июля

В Славянском психоневрологическом интернате (Донецкая область) 104 человека заболели коронавирусом, из них одна умер.

На самоизоляции находится 97 человек, госпитализировано в Константиновскую инфекционную больницу пять человек, из которых один (по состоянию на 30.06.2020) выздоровел.

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18:48 - 01 июля

В Яготинской больнице подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом (29 врачей и 78 пациентов), из них два – смертельных.

В больнице прекращено функционирование терапевтического, неврологического, детского и родильного отделений.

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13:02 - 01 июля

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

— У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности достаточно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой, – сказал он.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Нацполиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

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12:24 - 01 июля

Глава Харьковской ОГА не исключает усиления карантинных ограничений в регионе.

Усиление ограничений может коснуться в частности, кинотеатров, которые должны были возобновить работу со 2 июля, а также ТРЦ, кафе, ресторанов, сообщил Алексей Кучер.

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12:23 - 01 июля

Карантин в Киеве решили усилить согласно решению столичной власти об усилении противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что ограничили:

  • время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, включая кинотеатры, до 22.00
  • проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22.00.

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12:21 - 01 июля

В Киеве возросло количество больных коронавирусом — зафиксировали 101 случай.

По состоянию на 1 июля 2020 в городе 5 138 подтвержденных случаев, заявил мэр Виталий Кличко.

Заболели за последние сутки:

  • 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет;
  • 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 4 мальчика от 1 месяца до 13 лет.

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12:10 - 01 июля

По состоянию на 1 июля Киев и 11 областей Украины не отвечают установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Сейчас не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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