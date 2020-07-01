Карантин в Украине - главные новости 1 июля 2020

1 июля 2020 года коронавирус в Украине подтвердили в почти 45 тыс. человек, за последние дни динамика суточного прироста пошла на спад. Из-за сложной эпидситуации в стране могут усилить карантин, а в Киеве уже ввели дополнительные ограничительные меры.

По данным Минздрава, в Украине Covid-19 за время пандемии заболели 44 998 человек, умерли от болезни — 1 159 украинцев, выздоровели — 9 548 пациентов.

Больше всего вирус распространен во Львовской (5 578 случаев), Черновицкой (4 850 случаев) и Ровенской (3 784 случая) областях.

За последние сутки в стране обнаружили 664 новых больных коронавирусом, что меньше, чем в последние дни июня. В то же время за прошедшие сутки умерли от вируса 14 человек, выздоровели — 433 украинца.

Среди регионов наибольший суточный прирост наблюдается во Львовской (143 случая), Закарпатской (72 случая) и Ровенской (72 случая) областях.

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Лидером среди городов продолжает быть Киев — 5 138 подтвержденных случаев и 101 новый за сутки.

За минувшие сутки в столице заболели 46 женщин, 48 мужчин, три девочки и четыре мальчика.

Больше всего вирус распространен в Дарницком (834 случая) и Деснянском (618 случаев) районах города.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Национальном институте рака. Covid-19 заболела 57-летняя пациентка отделения урологии, с 30 июня заведение на карантине, рассказал Фактам ICTV и. о. директора Национального института рака Александр Яцына.

Если ситуация с коронавирусом в Украине будет усложняться и будет большое количество больных, требующих госпитализации, в стране усилят карантин, заявили в Минздраве Украины.

— Надеюсь, что у нас не будет итальянского или испанского сценария, когда нам нужно будет вводить очень жесткие ограничения, — заявил на брифинге 1 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

А в Киеве уже усилили карантин, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В городе ограничили:

время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений — до 22.00;

проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22.00.

Кроме того, усиление мер произошло и во Львове — регион является лидером по количеству больных коронавирусом и по динамике суточного прироста.

В городе ограничили работу заведений общественного питания — отныне они могут работать до 22.00.

А на уровне всей страны Кабмин предлагает изменить суммы штрафов за нарушение масочного режима. Законопроект №3764 зарегистрировали в Верховной Раде.

Так, физические лица за пребывание в общественном месте без маски заплатят сумму штрафа немного меньше, чем за нарушение правил карантина.

Между тем политический эксперт Владислав Дзивидзинский предположил, почему местные власти, несмотря на сложную эпидситуацию в регионах, не спешат усиливать карантин. По его мнению, чиновники боятся потерять голоса избирателей накануне местных выборов.

— Возникает логичный вопрос: откуда резкий скачек заболевания? Ответ кроется в нежелании на уровне местной власти принимать непопулярные решения, — отметил политолог.

В Украине коронавирусом продолжают массово болеть медики. Только за последние сутки заболели 44 медработника.

Кроме того, растет количество больных, которые требуют госпитализации, за сутки в Украине таких больных — 177 человек.