Карантин в Украине: Кабмин предлагает изменить штрафы за нарушение масочного режима

Кабинет министров Украины хочет изменить размер штрафов за нахождение людей в общественных местах без защитных масок.

Об этом стало известно на заседании правительства.

Соответствующий законопроект №3764 был зарегистрирован в Верховной Раде.

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По словам министра юстиции Дениса Малюськи, документ определяет специальную ответственность за неношение маски, а также ответственность юридических лиц, которые являются владельцами заведений и общественного транспорта за пребывание граждан Украины без защитной маски.

— Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок, — отметил министр юстиции.

Ответственность будет установлена ​​в Кодексе об административных правонарушениях и в закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

Для физических лиц сумма штрафа составит чуть меньше, чем сейчас предусмотрена за нарушение правил карантина. Для юридических лиц штраф будет колебаться от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. грн.

Штрафы за нарушение карантина

Сейчас за нарушение правил карантина, которые установленны для предотвращения распространения коронавируса, предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн. Для должностных лиц сумма возрастает от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Также нарушение правил карантина, если такие действия повлекли или могли повлечь распространение заболевания, наказывается штрафом от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн или арестом на 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.

Если совершенное нарушение привело к гибели человека или нанесло тяжкие последствия, нарушителю грозит от 5 до 8 лет заключения.