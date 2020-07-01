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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

1 июля 2020 года в Киеве выявили 5 138 случаев коронавируса.

За последние сутки — 101 человек заболел Covid-19.

Заболели:

  • 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет;
  • 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 4 мальчика от 1 месяца до 13 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Лидирует по количеству новых больных Днепровский и Оболонский районы города — по 15 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 580 больных;
  • Шевченковский район — 419 больных;
  • Соломенский район — 480 больных;
  • Днепровский район — 568 больных;
  • Святошинский район — 432 больных;
  • Деснянский район — 618 больных;
  • Подольский район — 355 больных;
  • Голосеевский район — 385 больных;
  • Оболонский район — 467 больных;
  • Дарницкий район — 834 больных.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.

Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.

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