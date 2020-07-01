Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

1 июля 2020 года в Киеве выявили 5 138 случаев коронавируса.
За последние сутки — 101 человек заболел Covid-19.
Заболели:
- 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет;
- 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 4 мальчика от 1 месяца до 13 лет.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Лидирует по количеству новых больных Днепровский и Оболонский районы города — по 15 случаев.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 580 больных;
- Шевченковский район — 419 больных;
- Соломенский район — 480 больных;
- Днепровский район — 568 больных;
- Святошинский район — 432 больных;
- Деснянский район — 618 больных;
- Подольский район — 355 больных;
- Голосеевский район — 385 больных;
- Оболонский район — 467 больных;
- Дарницкий район — 834 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.
Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.
На лечении находятся 24 060 пациентов.