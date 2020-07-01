Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

1 июля 2020 года в Киеве выявили 5 138 случаев коронавируса.

За последние сутки — 101 человек заболел Covid-19.

Заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет;

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

4 мальчика от 1 месяца до 13 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Лидирует по количеству новых больных Днепровский и Оболонский районы города — по 15 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 580 больных;

Шевченковский район — 419 больных;

Соломенский район — 480 больных;

Днепровский район — 568 больных;

Святошинский район — 432 больных;

Деснянский район — 618 больных;

Подольский район — 355 больных;

Голосеевский район — 385 больных;

Оболонский район — 467 больных;

Дарницкий район — 834 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706.

Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.