Официальные ответы на ВНО 2020 по украинскому языку появились на сайте УЦОКО.

Выпускники проходили тестирование 30 июня и уже могут сверить свои ответы с правильными и посчитать количество баллов, которые они получат на ВНО.

В 2020 году тестирование по украинскому языку и литературе состояло из 58 заданий, в тесте традиционно было три раздела – Украинский язык, Украинская литература и Собственное высказывание.

Результаты выпускников будут оцениваться по шкале от 100 до 200 баллов, также будет установлен порог, который определит, сдал абитуриент ВНО или нет.

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе будут объявлены до 25 июля, уточнили в УЦОКО.

ВНО по украинскому языку и литературе написал 275 081 абитуриент, а это — 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Традиционно эти предметы сдают больше всего выпускников.

Источник : УЦОЯО

