Отмена штрафов и пени по кредитам в карантин – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который не позволит начислять штрафы за несвоевременную выплату кредитов.

Документ №691-ІХ приняла Верховная Рада на заседании 16 июня.

Инициатива защищает украинцев, которые заняли средства в банке, от штрафа на период действия ограничительных мер в Украине и 30 дней после его завершения.

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Этот закон вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины. Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования.

На заседании 16 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон №3377 О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни Covid- 19.

Документ поддержали 343 нардепа.