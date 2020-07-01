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Факты / Украина / Общество

Сколько украинцев находились за чертой бедности в 2019 году

В 2019 году 400 тыс. украинцев получали доходы ниже, чем законодательно установленный прожиточный минимум. Это составляет 1,1% всего населения.

Тогда размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1 902 грн в месяц. В то же время доходы ниже, чем фактический прожиточный минимум, получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3 660 грн в месяц.

Однако стоит заметить, что уровень бедности в последние годы значительно уменьшился. В частности, в 2018 году доходы ниже, чем прожиточный минимум, получали 10,6 млн (27,6%).

Сколько украинцев находились за чертой бедности в 2019 году

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В то же время в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Со своей стороны, в Минсоцполитики считают, что в Украине нет оснований для существенного повышения уровня бедности в 2020 году.

Однако прогнозируют, что по итогам года уровень бедности возрастет до 45% из-за пандемии коронавируса.

Источник: Госстат

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