Черновицкий городской совет решил ослабить карантин в городе и позволить гражданам ездить в общественном транспорте без специальных билетов.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Транспорт будет работать по определенным условиям:

количество пассажиров должно равняться количеству сидячих мест;

обычные черновчане могут воспользоваться транспортом с 10.00 до 22.00;

до 10.00 транспортом могут пользоваться только жители, имеющие специальный билет;

обязательное ношение масок;

запрещено перевозить пассажиров с признаками ОРВИ.

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За минувшие сутки в Черновцах подтвердили два новых случая инфицирования. Всего в городе зафиксировано 1 736 пациентов с Covid-19.

А вот в Киеве усилили карантин из-за увеличения количества инфицированных. Суточный прирост в столице сегодня составил +101 выявленный случай.

Источник: Черновицкий горсовет