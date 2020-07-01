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Факты / Украина / Общество

В Черновцах, откуда распространился коронавирус, ослабили карантин

Черновицкий городской совет решил ослабить карантин в городе и позволить гражданам ездить в общественном транспорте без специальных билетов.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Транспорт будет работать по определенным условиям:

  • количество пассажиров должно равняться количеству сидячих мест;
  • обычные черновчане могут воспользоваться транспортом с 10.00 до 22.00;
  • до 10.00 транспортом могут пользоваться только жители, имеющие специальный билет;
  • обязательное ношение масок;
  • запрещено перевозить пассажиров с признаками ОРВИ.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За минувшие сутки в Черновцах подтвердили два новых случая инфицирования. Всего в городе зафиксировано 1 736 пациентов с Covid-19.

А вот в Киеве усилили карантин из-за увеличения количества инфицированных. Суточный прирост в столице сегодня составил +101 выявленный случай.

Источник: Черновицкий горсовет

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