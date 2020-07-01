Черновицкий городской совет решил ослабить карантин в городе и позволить гражданам ездить в общественном транспорте без специальных билетов.
Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Транспорт будет работать по определенным условиям:
- количество пассажиров должно равняться количеству сидячих мест;
- обычные черновчане могут воспользоваться транспортом с 10.00 до 22.00;
- до 10.00 транспортом могут пользоваться только жители, имеющие специальный билет;
- обязательное ношение масок;
- запрещено перевозить пассажиров с признаками ОРВИ.
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За минувшие сутки в Черновцах подтвердили два новых случая инфицирования. Всего в городе зафиксировано 1 736 пациентов с Covid-19.
А вот в Киеве усилили карантин из-за увеличения количества инфицированных. Суточный прирост в столице сегодня составил +101 выявленный случай.
Источник: Черновицкий горсовет