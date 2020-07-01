Украина технологически не готова к тому, чтобы вводить полноценное дистанционное обучение.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак.

Он объяснил, что дистанционное образование и онлайн-образование не могут полностью заменить традиционную форму обучения. Однако они могут быть дополнительным инструментом для получения знаний.

— Делать его полноценным? Оно еще к этому не готово технологически и там совсем другие методы преподавания, — заметил Бабак.

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Однако, учитывая ситуацию в стране с коронавирусом, Сергей Бабак добавил, что дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, даже несмотря на критику, в частности со стороны родителей.

Он объяснил, если с 1 сентября детям запретят идти в школу, то дистанционное образование будет инструментом, который сможет обеспечить доступ к знаниям.

Между тем секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что осенью школы могут перейти на дистанционное обучение. Поэтому их необходимо подготовить технически к переходу на соответствующий формат.