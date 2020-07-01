Июль, 01, 2020 в 9:16

Украина обратится в Арбитражный трибунал из-за открытия Россией грузового железнодорожного сообщения через Керченский мост.

Строительство путепровода является противоправным, заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

— Мост возведен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствует экологическая оценка его строительства, — отметила Джапарова.

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Украина будет просить суд рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста.

Украина обеспечивала надлежащее реагирование на всех этапах противоправного строительства РФ так называемого Крымского моста.

Запуск грузовых поездов по Керченскому мосту

Грузовые поезда поехали по так называемому Керченскому мосту 30 июня 2020 году. Два поезда Крымских железных дорог отправились навстречу друг другу под аккомпанемент оркестров.

До 1 сентября заработает железнодорожная станция Керчь-Южная, сообщили в оккупационной администрации.

Мост через Керченский пролив между материковой Россией и оккупированным Крымом начали строить в 2016 году. Он имеет две составляющие — автомобильные полосы и железнодорожную линию.