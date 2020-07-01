Вода Черного моря может повлиять на здоровье купальщиков из-за большого количества водорослей, которые прибились к берегу и разлагаются.

На побережье Одессы вода в море “сгустилась, как кисель, и стала изумрудной”, заявили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.

Кроме того, покрашенная вода издает неприятный запах.

Купание в воде, в которой накапливаются ядовитые вещества, может нанести вред здоровью, особенно детей, отмечают специалисты.

В Госпотребслужбы также призывают воздержаться от употребления морской рыбы, мидий, выловленных на одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

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Вода, как кисель, и пугает запах: в Черном море советуют не купаться / 3 фотографии

Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса в Одессе

На прошлых выходных огромное количество украинцев отправилось в Одессу, чтобы провести длительные выходные ко Дню Конституции Украины на берегу Черного моря.

Из-за этого в Одессе может произойти вспышка коронавируса, заявил 30 июня министр здравоохранения Максим Степанов.

Граждане игнорируют противоэпидемические правила, собираясь на пляжах и ночных клубах, не соблюдая дистанцию.

За такие нарушения уже оштрафовали три популярных в Одессе клуба.

Фото: Viknianskiy Nikolay