Вода, как кисель, и пугает запах: в Черном море советуют не купаться

Вода Черного моря может повлиять на здоровье купальщиков из-за большого количества водорослей, которые прибились к берегу и разлагаются.
На побережье Одессы вода в море “сгустилась, как кисель, и стала изумрудной”, заявили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.
Кроме того, покрашенная вода издает неприятный запах.
Купание в воде, в которой накапливаются ядовитые вещества, может нанести вред здоровью, особенно детей, отмечают специалисты.
В Госпотребслужбы также призывают воздержаться от употребления морской рыбы, мидий, выловленных на одесском прибрежье и причерноморских лиманах.
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Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса в Одессе
На прошлых выходных огромное количество украинцев отправилось в Одессу, чтобы провести длительные выходные ко Дню Конституции Украины на берегу Черного моря.
Из-за этого в Одессе может произойти вспышка коронавируса, заявил 30 июня министр здравоохранения Максим Степанов.
Граждане игнорируют противоэпидемические правила, собираясь на пляжах и ночных клубах, не соблюдая дистанцию.
За такие нарушения уже оштрафовали три популярных в Одессе клуба.
Фото: Viknianskiy Nikolay