Заседание Верховной Рады 9 созыва 1.07.2020 - повестка дня

1 июля Верховная Рада соберется на пленарное заседание, на котором, в частности рассмотрит в первом чтении законы о физической культуре и спорте и государственной службе.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также народные депутаты рассмотрят проекты законов об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим, о частной детективной деятельности и о совершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством.

Рада также возьмется за изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствования порядка рассмотрения дел особого производства и относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля на улицах и дорогах.







Законы о физкультуре, спорте и госслужбе: повестка дня Рады 1 июля / 2 фотографии

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Заявление Рады по незаконному голосованию в Крыму за Конституцию РФ

В четверг, 2 июля, народные депутаты рассмотрят заявление Верховной Рады относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.