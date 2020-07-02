C 20% до 12%: в Украине за два месяца сократилась доля условно обеспеченного населения

В Украине за два месяца каратина сократилась доля условно обеспеченного населения c 20% до 12%.

Об этом говорится в пресс-релизе опроса Киевского международного института социологии.

В конце апреля 20,5%. украинцев ответили, что могут покупать себе дорогие вещи или могут позволить себе покупать все. Их отнесли к условно обеспеченным слоям населения.

Уже в начале июня эта цифра уменьшилась до 12%.

Опрос проводился дважды — 17-25 апреля и с 24 мая по 4 июня.

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За этот период увеличилась доля населения с условно средним уровнем благосостояния — с 30% до 36%.

Также выросла доля населения с низким уровнем благосостояния — с 34% до 37%.

Уровень абсолютной бедности увеличился лишь на 0,5% — с 11,5% до 12%. К этой категории относятся люди, которым не хватает денег за продукты питания.

Таким образом, за два месяца благосостояния населения снизилось, но не перешло к абсолютной бедности.

Снижения уровня благосостояния украинцев происходит на фоне общего падения экономики Украины.

В Международном валютном фонде прогнозируют, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 8,2%.

В МВФ объясняют резкое падение украинской экономики слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченнаой фискальной поддержкой.

Источник: Киевский международный институт социологии