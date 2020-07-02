Лето — в разгаре, и, несмотря на карантин, украинцы спасаются от жары на пляжах. Но безопасный ли сейчас отдых возле водоемов, и можно ли там заразиться коронавирусом?

Об отдыхе на пляже и рисках Фактам ICTV рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

— Вадим, что несет наибольший риск заражения коронавирусом на пляже?

— Самый большой риск — в воздухе, точнее — в людях, которые через него передают инфекцию. Главная угроза исходит от людей. На пляже их много, и они мало двигаются. Из-за этого повышается риск заражения.

В этой ситуации совет прост: на пляже надо выбирать месяца, где меньше людей, а в толпе — постоянно двигаться.

— Можно ли заразиться в воде?

— Сейчас не зафиксировано ни одного случая, когда человек заразился от воды, но теоретически риск может существовать.

Есть исследования (они еще не прошли научного рецензирования), которые говорят, что коронавирус может попадать в воду из канализации и оставаться стабильным в воде. В речной воде он может нести риск заражения до 25 суток. Чем выше температура воды, тем меньше продолжительность его хранения. Однако она все равно не будет меньше, чем несколько суток.

— А в соленой воде?

— Известно, что вирус стабилен в солевом растворе при низких температурах. Сейчас все больше данных, что его можно найти в морской воде после попадания в нее канализационных стоков.

— Какой совет — не плавать вообще?

— Пловец, который плывет 45 минут, невольно заглатывает около 280 мл воды, этого может быть достаточно для инфицирования. Совет при нахождении в воде: следить за полостью рта и не заглатывать воду во время плавания.

Однако важно понимать, что появиться в воде в достаточной концентрации вирус может и в результате или техногенной катастрофы, или от нецивилизованного сброса стоков. Это может случиться или рядом с дикой туристической стоянкой, или около коттеджей и туристических комплексов, владельцы которых решили сэкономить.

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— По общественным местам — туалеты, раздевалки? Есть ли риск заражения в этих местах?

— Риск заразиться есть из-за скопления людей. Эти места нужно посещать в маске, а после посещения обработать руки антисептиком.

В общем я бы советовал меньше посещать их, а, например, переодеваться и ходить в туалет дома.

— Какие поверхности на пляже опасны?

— Все. Шезлонги, топчаны и даже инвентарь для игр. Поэтому лучше приходить на пляж со своими зонтиками, мячами и другими вещами. По поводу шезлонгов общего пользования, то надо обильно обработать их дезинфектантантами перед использованием.

— Есть риск заражения через пищу на пляже?

— Через пищу передача пока неизвестна и маловероятна. Но, кроме коронавируса, нельзя исключать наличие токсинов и возбудителей кишечных инфекций.

Никто не знает, кто и при каких условиях готовил и хранил те пахлаву и трубочки. И к ответственности за инфицирования привлечь практически невозможно.

Другой разговор о различных морских моллюсках. Согласно тем же научным работам, существует теоретический риск накопления ими коронавируса (как и норавируса, и вируса гепатита). Употребление их без термической обработки грозит заражением.

— Что брать с собой перед походом на пляж?

— Во-первых, носить респиратор. Сейчас цены на них упали, поэтому нет аргументов, позволяющих их не покупать, они в 8-12 раз эффективнее, чем маски.

Во-вторых, следует брать дезинфектант на основе спирта, потому что не всегда можно помыть руки на пляже.

В-третьих, не помешают салфетки, чтобы не использовать ту бумагу, которая у общественных туалетах.

Пищу и воду также лучше приносить с собой.

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— На что обратить внимание во время посещения пляжа?

— Заранее стоит ознакомиться с информацией на профильных сайтах или в СМИ по поводу того или иного пляжа — можно ли там купаться, соответствуют ли вода и пляж санитарным нормам. Кроме Covid-19, существует традиционная проблема загрязнения воды микроорганизмами или, например, нефтепродуктами.

Также надо оценить сам пляж — нет ли там таблички о запрете купания, нет толпы на самом пляже. Отдельно об уровне пляжа говорят уборные — убирают ли в них регулярно. Стоит с этого начать — заглянуть в уборную.

Если нет уверенности в санитарии, стоит искать другой пляж.

— Какой отдых у воды вы бы советовали выбирать?

— Я бы выбирал места, где меньше людей и можно уединиться с природой. Они являются более безопасными. Это всегда считалось элитным отдыхом. А сейчас это актуально с точки зрения безопасности. Чем дальше ты от людей, тем в большей безопасности.

Людмила Грубник